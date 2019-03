Un cas de méningite au collège de Teva i Uta

Avec communiqué

Les services du ministère de la Santé (Bureau de veille sanitaire) et du ministère de l’Education ont déclenché les protocoles permettant de proposer un traitement préventif à tous les camarades de classe, aux professeurs de l’élève touché, ainsi qu’à sa famille.Toutes les mesures nécessaires ont été prises et les consignes mises en œuvre au sein de l’établissement. Tous les élèves et l’ensemble du personnel du collège ont pu recevoir le traitement médical adapté.La présidence assure que "l'épisode est maîtrisé". Si les parents de l'établissement ont encore des questions, ils peuvent contacter le bureau de veille sanitaireou appeler leur médecin traitant.