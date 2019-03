Un cadavre retrouvé à Motu Uta

Un cadavre a été retrouvé ce lundi à Motu Uta du côté de la zone sous douane. Selon les premières informations, ce sont des agents de l'Aremiti qui auraient repéré le corps flottant dans le port près des conteners. Ils ont immédiatement prévenu les autorités.



Le cadavre a été identifié. Il s'agit d'un homme d'origine asiatique, résident de Tahiti et âgé de 77 ans. Sa famille le recherchait depuis la veille. L'homme aurait eu des soucis de mémoire et d'orientation.



Plus d'informations à venir dans cet article.