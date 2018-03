Un cachalot de 30 tonnes s'échoue à Rennes

Rédaction web

C'est une surprise de taille ! Un cachalot de 15 mètres échoué sur les bord du cours d'eau "La vilaine", à plusieurs dizaines de kilomètres de la mer. Autour de l'animal, des scientifiques en combinaison blanche et un filin de sécurité destiné à éloigner les curieux. Le spectacle a laissé plus d'un Rennois circonspect.On peut dire que l'intrigue a été rondement menée. Car bien sur, il s'agissait d'un canular réalisé par Captain Boomer , un collectif d'artistes belges invités à l'occasion du festival des Tombées de la Nuit qui se tient du 2 au 17 juillet 2016 dans la capitale bretonne. Une blague impressionnante de réalisme, orchestrée avec la complicité de quelques médias locaux.Sur son site internet, l'association explique avoir monté cette farce pour inviter la population à réfléchir à la « question des frontières entre fiction et réalité » mais aussi sur la question des bouleversements climatiques.Fondé en 2007, Captain Boomer n'en est pas à son premier canular . Le collectif avait déjà installé son cachalot en Belgique mais aussi en Hollande (Scheveninge), en Espagne (Valencia) ou en Grande-Bretagne (Londres).