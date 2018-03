Un bouclier solaire pour protéger les coraux

Rédaction web

Inscrite depuis 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, la Grande Barrière de corail attire des millions de touristes chaque année.Malheureusement, le récif souffre, comme ailleurs dans le monde, du réchauffement climatique, entraînant un phénomène de blanchissement de ses coraux.Face au danger de voir disparaître leur patrimoine, des chercheurs et scientifiques de l'Institut australien de biologie marine ont mis au point un film anti-solaire 50 000 fois plus fin qu'un cheveu humain, comme le révèle l'AFP.Fabriqué avec ce qui forme la base des squelette de coraux, " il a été conçu pour flotter sur l'eau au-dessus des coraux plutôt que d'être placé directement sur eux, afin de fournir une barrière anti-soleil efficace ", explique Anna Marsden, directrice générale de la Fondation de la Grande Barrière de corail.Des essais ont été menés sur sept espèces différentes de corail. Résultat : le film protecteur réduit le blanchissement pour la plupart des espèces et diminue la lumière reçue du 30%.Il n'est bien sûr pas réaliste de recouvrir la totalité de la Grande Barrière, " mais le film pourrait être déployé sur de plus petites surfaces pour protéger les coraux de grande valeur ou à haut risque. "