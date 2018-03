Un arbitre tahitien en Russie !

Comment s'est fait le choix de la FIFA :



​Le choix du groupe final d’arbitres qui officieront en Russie a été effectué sur la base de leurs compétences, de leur personnalité, de la qualité de leur compréhension du football ainsi que de leur capacité à lire le jeu et appréhender les approches tactiques des équipes





Une fierté pour la Fédération Tahitienne de Football



Cette nomination de Norbert Hauata est une bonne nouvelle pour l’intéressé et pour la Fédération Tahitienne de Football. La FTF pourrait s’appuyer sur cette aventure pour susciter de nouvelles vocations chez les jeunes et ainsi préparer l’avenir des arbitres du Fenua, une fonction difficile où l’homme en noir est souvent décrié.