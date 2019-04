Un appel à projets pour développer la production renouvelable de chaleur en Polynésie

La Polynésie française, à travers son Plan climat énergie et son Plan de transition énergétique, s’est fixée des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un contexte global de lutte contre le changement climatique. Pour y répondre, plusieurs feuilles de route opérationnelles ont été élaborées par le Service des énergies et l’Ademe, dont une visant à augmenter la part de production d’eau chaude via des capteurs solaires. C’est dans ce cadre que se déroule cet appel à projets.



Le Fonds chaleur a pour objectif de financer les projets d’installations produisant et distribuant la chaleur renouvelable dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie, et leur permettre ainsi d’être économiquement compétitifs par rapport aux installations utilisant de l’énergie conventionnelle. Dans le secteur du solaire thermique, le Fonds chaleur vise à financer des projets de production d'eau chaude solaire collective.