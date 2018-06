Un an de prison ferme pour le voleur de vélo

Sam Teinaore

Dans la nuit du 16 au 17 juin, aux alentours de trois heures du matin, un adolescent résidant à Mamao, se rend à vélo dans une station-service de l’Avenue Prince Hinoi, pour y acheter de la nourriture. Au niveau de l’ancien hôpital de Mamao, il croise un homme ivre qui lui crie une insulte avant de lui asséner un coup de poing au visage. Le jeune homme chute de son vélo. Son assaillant se penche sur lui pour lui donner un second coup de poing. L’agresseur s’empare du vélo.Un témoin de la scène appelle la police. Une patrouille arrive rapidement sur place et voit l’agresseur qui pédale en rond dans le parking. Les fonctionnaires de police pourchassent le voleur qui chute avec le vélo. Vu son état d’alcoolémie avancé, il est rapidement appréhendé et placé en garde à vue. Une ITT d’un jour est délivrée à la victime qui souffre d’une blessure légère à la lèvre.L’auteur des violences et du vol a été présenté au tribunal dans l’après-midi du 18 juin sous le régime de la comparution immédiate. Il a déjà été condamné à huit reprises pour des faits de violence et de vol. Il est donc en état de récidive et conformément à la loi il ne peut échapper à une peine de prison ferme.Avant que la Cour ne livre son jugement, le prévenu a tenu à s’excuser auprès de sa victime. Il lui a serré la main en lui disant en face : « je m’excuse ». Il a été condamné à un an de prison ferme. Une peine à laquelle s’ajouteront les deux sursis dont il avait bénéficié lors de ses deux précédentes condamnations. Il a été conduit directement à Nuutania. Il sera de nouveau convoqué au tribunal le 10 octobre pour l’audience civile. Les parents de la victime ont demandé des dommages et intérêts.