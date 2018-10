Un an de prison en plus pour le fiché S incontrôlable

Sam Teinaore



Au tribunal de Papeete, ce lundi après-midi, était jugé un homme de 26 ans pour des faits de dégradation de bien public et outrage à agents dépositaires de l’autorité publique.L’individu est bien connu du tribunal puisqu’il est fiché S. C'est-à-dire qu’il présente une dangerosité élevée pour la société en plus d’être régulièrement convoqué devant le tribunal pour de nombreux vols et, depuis son incarcération il y a 6 ans, pour de nombreux incidents.Lors de sa dernière comparution devant le tribunal correctionnel, au mois d’avril, il avait crié lors des réquisitions du procureur "Vive l’État Islamique, vive les attentats en France !' ; et avait tordu la barre des prévenus. Il avait ensuite proféré des menaces de mort et craché à la figure des gendarmes qui l’escortaient.Il a été condamné à 2 ans de prison, dont un an avec sursis, avec obligation de soin. Il devra payer 169 000 Fcfp pour la réparation de la barre des prévenus et 120 000 Fcfp de dommages et intérêts aux gendarmes. Il devrait être libéré dans 5 ans, s’il n’est pas de nouveau condamné…