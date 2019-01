Un adolescent se tue à moto sur la RDO

J-B. C.

Le jeune homme circulait aux côtés de son frère dans le sens Punaauia/Papeete. Il a tenté de le doubler par la droite mais au moment de la manœuvre, le guidon de sa moto est venu heurter celui du scooter de son frère.Il a alors perdu le contrôle de son deux-roues et a été projeté au sol. Il a terminé sa course dans un caniveau.Bien que l’adolescent portait un casque, et malgré l’intervention des secours, il n’a pas survécu à ses blessures.