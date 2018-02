Un accès Wifi gratuit à la mairie de Paea pour bientôt

Rédaction web

En fin d'année dernière, la mairie de Uturoa a mis en place l'accès au Wifi gratuit 24h/24 en centre-ville. Cette fois c'est au tour de Paea. Courant février, la ville ouvrira l'accès internet pour les habitants et visiteurs.Les utilisateurs pourront se connecter librement de 6 à 21 heures dans le hall et les jardins de la Mairie. La connexion sera limitée à 1 heure par jour et par utilisateur. Une déconnexion automatique est prévue toutes les heures.L'accès gratuit au wifi fait partie des mesures exprimées dans le plan Smart Polynesia