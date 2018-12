Un Tahitien remporte une compétition de stand up paddle aux îles Canaries

C'est une nouvelle victoire pour notre aito qui peut rajouter une médaille à son palmarès déjà impressionnant, du haut de ses 21 ans seulement. Poenaiki Raioha est actuellement à Las Palmas, la capitale de Grande Canarie, l'une des îles Canaries de l'Espagne, pour une compétition de stand up paddle (SUP) dans le cadre du circuit du championnat du monde de l'Association of Paddlesurf Professionals (APP).