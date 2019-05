Un Salon des créateurs consacré à la Femme

Rédaction web avec Kelani Chene

A l’occasion de la fête des mères, une dizaine d'artisans locaux sont réunis à Papeete pour le Salon des créateurs.Avec cet événement, l’organisatrice, Soumia Handachy a voulu soutenir des causes qui lui sont chères. Ce vendredi soir, un Gala-Défilé est organisé en faveur du Conseil des Femmes de Polynésie. Un groupe qui œuvre en faveur des droits des femmes et des enfants. Une vente aux enchères est également prévue. Les fonds récoltés seront utilisés et reversés directement à l’association, dans le but d’agrandir leur local situé à Pirae.Le salon reste ouvert jusqu’à dimanche 16 heures.