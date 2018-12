Un Noël pour les enfants défavorisés au collège Anne-Marie Javouhey

Pour la troisième année consécutive, les classes de 4ème du collège Anne-Marie Javouhey avaient organisé un Noël pour les enfants défavorisés dans le cadre de leurs cours en classe d'EMC (Enseignement Moral et Civique) ce vendredi 14 décembre. Une action solidaire pour ces fêtes de fin d’année, et l’occasion pour eux de changer un peu du quotidien.



Tôt dans la matinée, 20 élèves de CM2 des écoles de la Mission et de Fariimata ont été accueillis au collège pour un petit-déjeuner. Ils ont ensuite participé à des ateliers de fabrication de décorations de Noël. "On a fait des sapins de Noël... J'ai été content d'être choisi pour être à Javouhey" a déclaré Pahiatua Tehaamaru, élève à l'école primaire Fariimata.