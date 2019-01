Un Dj de Tahiti reprend une célèbre phrase de Vaimalama dans un mix

"Un coco, une noix de coco". Cette phrase, Vaimalama l'a prononcée peu après son élection, lors d'une interview vidéo pour Gala. Alors que la journaliste l'interrogeait sur les spécialités culinaires du fenua, Miss Tahiti devenue Miss France a tenu à préciser : "petit clin d'oeil à tous les Français : un coco, une noix de coco. Merci (...) C'est difficile quand on est à Tahiti et qu'on entend "la coco". Ça fait mal au coeur. Culturellement parlant c'est pas possible. Il faut corriger ça." Depuis, sa phrase fait le buzz.