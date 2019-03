Un "Dimanche du Centre-ville" axé sur l'environnement

Rédaction web avec Thierry Teamo

A Vaiete des ateliers sont organisées, tels que des stands de maquillage, de tableau de terre, ainsi que des toboggans. Tamure marathon et zumba sont aussi proposés. Plusieurs manifestations ont été mis en place, dont des démonstrations de VTT et de BMX. Une vingtaine de compétiteurs ont fait le show. Comme cette année le thème est l'environnement, un stand portant sur le tri des déchets a été mis en place. Les gens pourront ainsi s'informer sur les bons gestes à adopter.Moerani Gauthier est le chef du bureau de la propreté urbaine à la mairie de Papeete et son service a été sollicité pour mettre en place ce stand. "On remarque qu'à Papeete, il y a beaucoup d'effort à faire sur le plan du tri et en informant la population, on essaie de les sensibiliser à cet action".Si la plupart des gens ont une petite idée concernant le tri, bac vert, bac gris, il semblerait que ce soit les enfants qui sont les plus sensibilisés à cette pratique. "Les enfants, chez eux devraient informer leurs parents des bonnes pratiques à avoir en matière de tri, car ce sont des choses qu'ils voient à l'école. D'ailleurs on le voit sur le stand, les adultes sont plus hésitants concernant la destination de tel ou tel déchet. Et quand ils ne savent pas soit ils balancent tout dans le bac gris ou ils les mettent dans des sacs poubelles et c'est la mairie qui s'occupera de tout ca."Si pour l'heure, le front de mer reste réservé aux piétons, les automobilistes pourront l'emprunter à partir de 18 heures.