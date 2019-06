Un Boombox Challenge pour sensibiliser les jeunes aux nuisances sonores

Pour l’occasion, les organisateurs du Boombox Challenge ont pu connecter une trentaine d’appareils. L’objectif de ce rassemblement est de sensibiliser les jeunes propriétaires d’enceintes portables au respect de l’entourage et à la maîtrise du volume sonore de leurs appareils afin de ne pas générer de nuisances sonores.Le Boombox Challenge était organisé dans le cadre des Sound Days , un événement organisé par l’association des commerçants de la Plazza Haute du centre Vaima, qui a lieu tous les jours de 9 heures à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures. L'événement se terminera samedi 22 juin.Au programme des Sound Days : des animations musicales, des mini-concerts avec des artistes du fenua, des expositions etc. Une scène est mise à disposition pour toute personne ayant envie de s’essayer à la musique sur scène avec du matériel de sonorisation professionnel.