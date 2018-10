Un 2e salon du livre réussi à Ua Pou

Rédaction Web avec Anne-Marie Kaiha

La deuxième édition du salon du livre de Ua Pou avait ouvert ses portes le jeudi 6 octobre au niveau du centre culturel, artisanal et agricole de Hakahau. Ce sont les collégiens, de la 6e à la 3e en passant par les CAP, qui se sont emparé des lieux, cherchant des livres pouvant les intéresser. Beaucoup de catégories ont été représentées lors de ce salon, du livre pour enfant en passant par des recettes de cuisine ou à l’art du tatouage marquisien. Des activités ont même été prévues pour les enfants du primaire notamment.Et parmi les invités, on retrouvait les auteurs Flora Devatine, Jacques Pelleau, Teiki Huukena, Anne Teta’i, Pierre Teikitohe, ou encore Patrick Chastel, venu avec ‘Ura, La Perruche de Rimatara, une exclusivité pour les Marquises qui ne sortira qu’en fin de mois à Tahiti. "C’est toujours un vrai plaisir de se retrouver à Ua Pou pour ce salon du livre et de rencontrer tous ces enfants, ces élèves qui ont lu quelques-uns de mes ouvrages, confie ce dernier. Je suis toujours très heureux de rencontrer mes lecteurs, et si possible d’inciter encore un peu plus à la lecture.""Nous avons une dizaine d’auteurs qui sont venus, explique Jacques Vitellini, l’organisateur de cet événement qui a pour but la promotion de la lecture et de l’écriture du livre aux îles Marquises, et notamment chez les jeunes. Le début du salon me laisse très optimiste sur la suite. Les professeurs jouent le jeu, les élèves sont enthousiastes et les auteurs sont ravis de les rencontrer. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de l’édition."Le dernier jour, samedi 6 octobre, a été très animé, notamment avec l’arrivée du navire Aranui à Ua Pou. Les touristes avaient le choix entre la découverte de l’artisanat local et le salon du livre. Des rencontres inoubliables, autant pour les touristes que pour les auteurs.