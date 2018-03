Un 11e mort sur les routes du fenua

Rédaction web

La série noire continue sur les routes du fenua. Ce samedi matin selon nos confrères de Polynésie 1ère, une collision a eu lieu entre un scooter et une voiture. L'accident a eu lieu à Punaauia vers le Pk 15.Selon nos informations, l'accident s'est produit vers 4h45. La voiture roulait dans le sens Punaauia-Paea. Elle a effectué une manoeuvre de dépassement et a percuté le scooter qui arrivait en sens inverse.Le conducteur du deux roues, un jeune homme de 24 ans, est décédé sur les lieux.Il s'agit du 11e mort sur les routes du fenua cette année. En 2017 à la même époque, on comptait 2 décès sur les routes polynésiennes.La semaine dernière, le haut-commissaire René Bidal avait réagi à ce bilan "révoltant" alors "qu’une mobilisation plus forte que l’an passé des gendarmes et des policiers a été décidée dès le 1er janvier."