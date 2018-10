Ua Huka : marche, ateliers et bonne humeur pour Octobre rose

Rédaction Web avec notre correspondante sur place, Marianne Teikihuavanaka

Il fallait se lever tôt, ce samedi matin à Ua Huka, si l’on voulait participer à la marche organisée par l’association Te Hui Hou o Tupehe Nui dans le cadre d’Octobre rose. Les marcheurs courageux ont débuté leur parcours à 6 heures, afin de rejoindre au quai les pêcheurs de nuit pour la pesée du concours de pêche organisé pour l'occasion. Plusieurs arrêts lors de la marche ont donné lieu à des chants et danses dans la bonne humeur.Au cours de la journée, plusieurs ateliers étaient prévus et des informations sur l'importance du dépistage étaient programmées. La mobilisation a satisfait les organisateurs de l'événement qui pensent déjà à l'année prochaine.Cette année, grâce à l'ouverture d'un centre de mammographie à l'hôpital de Taiohae, sur l’île de Nuku Hiva, les femmes de l’archipel marquisien n'ont plus à faire 1 600 km pour réaliser cet examen.