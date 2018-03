Ua Huka, l'île aux oiseaux : documentaire inédit sur TNTV

Crédit photo : TNTV



Elle est l’une des plus petites îles de l’archipel des Marquises. Elle abrite des espèces d’oiseaux endémiques. Le Lori ultramarin et le Monarque Iphis sont uniques au monde. Il y a aussi le Carpophage, le Ptilope Dupetit Thouars, la rousserolle, la salangane et bien d’autres espèces, qui font la renommée de l’île. Cette richesse est due à une principale caractéristique : Ua Huka est encore indemne de rat noir, le principal prédateur des oiseaux. Partez à la découverte de Ua Huka et sa faune aviaire unique en Polynésie.

Documentaire de 52 minutes réalisé par Axel T. Litchlé