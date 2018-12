Ua Huka, grande gagnante de "J'embellis ma commune"

Les associations ayant reçu le premier prix dans leur archipel, concouraient également pour "Le Grand Prix J’Embellis ma Commune". Les vainqueurs sont les suivants :

Trois prix spéciaux, d’une valeur de 100 000 Fcfp chacun, ont aussi été attribués :

(Avec communiqué de presse)

· 1er prix, 150 000 Fcfp : Associations des jeunes Hotu Huitama Torea no Tuauru· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Te U’i no te Oa’oa· 3ème prix, 50 000 Fcfp : Association Amicales des Pêcheurs de Maatea· 1er prix, 150 000 Fcfp : Associations Team Jeunesse de Parea· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Te Hotu o te Tama no Maroe· 3ème prix, 50 000 Fcfp : Association A Rohi no te Tama no Haapu· 1er prix, 150 000 Fcfp : Associations Nohoariki no Fakarava· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Hawaiki no Fakarava· 1er prix, 150 000 Fcfp : Comité du Tourisme de Tupehe Nui (Ua Huka)· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Te Hana Henua o te Tupuna/Comité du Tourisme du Nuku Hiva· 1"Grand Prix", 300 000 Fcfp : Comité du Tourisme de Tupehe Nui (Ua Huka)· 2ème "super prix", 200 000 Fcfp : Association Team Jeunesse no Parea· 3ème "super prix", 100 000 Fcfp : Association Nohoariki no Fakarava· Le prix du Tourisme : Association Espérance de Faaone· Le prix Faatura te Natura : Association Tamarii Philipi no Tefarerii· Le prix Coup de Cœur du Jury : Association Coopérative de Vaiaau