U19: Tahiti cède face à la Nouvelle-Zélande

B.P.

Face aux favoris de ce tournoi (qui enverra les deux finalistes en coupe du monde des U19) les Aito Taure'a ont longtemps cru à leur chance ce dimanche soir au stade Pater. Très agressifs dans les duels, les Tahitiens ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe solide emmenée par leur capitaine Joe Bell véritable patron du jeu néo-zélandais.Mais au bout de 52 minutes de jeu un coup du sort fait basculer le match. En voulant dégager une centre néo-zélandais, Terai Bremond touche le ballon de la main. Un pénalty immédiatement sifflé par l'arbitre de la rencontre et transformé par l'avant-centre kiwi Max Mata (1-0, 54e).Touché par ce but et émoussé physiquement Tahiti essaie de recoller au score mais les actions offensives sont trop brouillonnes pour tromper la défense des Néo-Zélandais. Au contraire, sept minutes plus tard, c'est Spragg, le N°10 kiwi qui double d'une tête sur corner (2-0, 61e).Le millier de spectateurs présent à Pater reprendra espoir après le but de Eddy Kaspard d'une superbe frappe à l'entrée de la surface (2-1, 64e). Malheureusement, plus rien ne sera marqué.Après la large victoire de la Papouasie - Nouvelle Guinée face à Tonga dans l'après-midi (4-0), les joueurs de Bruno Tehaamoana n'ont plus le droit à la moindre erreur s'il veulent accrocher l'une des deux places qualificatives pour les demi-finales.Prochain match pour Tahiti, samedi 11 août à Pater (18 heures).