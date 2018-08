U-19 OFC : premier choc entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande

Rédaction web avec Matthieu Fontaine

La tension monte à quelques jours de la compétition. Le championnat U-19 de la Confédération océanienne de football (OFC) débutera ce dimanche, au stade Pater à 18 heures. Pour l’ouverture de la compétition, le premier match verra s’opposer l’équipe de Nouvelle-Zélande et celle de Tahiti.Pour les Aito taure'a, nom donné à l’équipe du fenua, l’enjeu reste de s’imposer sur le terrain face aux favoris. Bruno Tehaamoana, coach de la selection tahitienne, se prépare depuis plusieurs mois déjà. Il explique : " Je pense que le groupe a beaucoup progressé depuis le début. Tout le mois de juillet, on a accentué sur le physique, la technique. Nous commençons la compétition contre le favori, on va jauger un peu le niveau de l’équipe…"Dans les rangs de la sélection, les joueurs se préparent mentalement et physiquement. Face à une équipe néo-zélandaise semi-professionnelle, il faudra que les Tahitiens dégainent leurs plus belles cartes.La sélection de cinq joueurs qui évoluent en métropole doit apporter un plus. Moana Pito, gardien des Aito taure’a, lance : " Nous sommes prêts. Nous avons toujours voulu gagner un match contre la Nouvelle-Zélande. Face à eux, nous irons au combat."Modeste, le coach des Kiwis préfère rester sur ses gardes. Il prépare son équipe à un gros match. Des Buckingham estime que les Polynésiens peuvent réserver d’importantes surprises, d’autant plus à domicile. Le Néo-Zélandais souligne : " Ce premier match va être une bonne expérience pour nos joueurs. Ça va être dur. C’est une compétition difficile mais nous y serons préparés et nous ferons de notre mieux. "Les deux équipes espèrent toutes deux décrocher leur ticket d’entrée pour la Coupe du monde U-20 qui aura lieu en Pologne, en 2019.