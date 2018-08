U-19 OFC : calendrier, joueurs, diffusions... tout ce que vous devez savoir

> A voir, sur TNTV



Votre chaîne préférée retransmettra les demi-finales et la finale de l’OFC U-19 Tahiti 2018, le tournoi océanien des moins de 19 ans, en direct web et en différé à la télé.



1e demi-finale

En direct web et live facebook : mercredi 15 août à 15h00

En différé télé : mercredi 15 aout à 22h10



2e demi-finale

En direct web et live facebook: mercredi 15 août à 18h00

En différé télé : jeudi 16 aout à 22h10



La finale

En direct web et live facebook : samedi 18 août à 18h00

En différé télé : en troisième partie de soirée



Les finalistes du tournoi remporteront leur sésame pour la FIFA U-20 World Cup, en 2019 en Pologne.