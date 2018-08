U-19 OFC: Les Tahitiens affrontent la Nouvelle-Zélande à 18 heures

Rédaction web

En tombant contre la Nouvelle-Zélande pour leur premier match, les Aito Taure’a affronteront le favori, il va falloir que les Tahitiens fassent preuve de discipline tactique et d’un mental d’acier. L’enjeu est de taille. Au bout, il y a une place pour le Mondial des U-20 en Pologne en mai 2019, pour les deux équipes finalistes.Pour l’heure, on connait les 20 joueurs qui porteront les couleurs de Tahiti. Avec 5 joueurs dans la liste finale, Ramanui Amau, Roonui Tehau, Mauri Heitaa, Hauragi Huri et Tevaearai Tamatai, l’AS Vénus est le club le plus représenté dans la sélection. L’AS JT voit trois de ses joueurs intégrer la team, Yann Vivi, Hugo Boube, et Rainui Nordman. L’AS Arue est représenté par Antonio Fiu et Ariimana Taaroamea, et l’AS Tefana par Etienne Nanuaiterai et Moana Pito. Hennel Tehaamoana (AS Dragon), Tutehau Tufariua (AS Taiarapu), Orirau Teiho (AS Pirae), viennent compléter la liste ainsi que des joueurs évoluant en métropole dont, Eddy Kaspard et Kavai’ei Morgant tous deux au Trélissac FC, Terai Bremond (Toulouse FC), Keali’i Wong (AS Erstein), et Samuel Liparo (US Concarneau).TNTV retransmettra les demi-finales et la finale de l’OFC U-19 Tahiti 2018, le tournoi océanien des moins de 19 ans, en direct web et en différé à la télé.En direct web et live facebook : mercredi 15 août à 15h00En différé télé : mercredi 15 aout à 22h10En direct web et live facebook: mercredi 15 août à 18h00En différé télé : jeudi 16 aout à 22h10En direct web et live facebook : samedi 18 août à 18h00En différé télé : en troisième partie de soiréeTahiti, Tonga, Papouasie Nouvelle-Guinée, Nouvelle Zélande.Salomon, Vanuatu, Fidji, Nouvelle Calédonie.