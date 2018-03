Tumaraa se prépare à célébrer la journée de l’eau

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Une trentaine d’intervenants du secteur de l’environnement, de la santé, de l’agriculture et de la communauté de communes est attendue à Tumaraa pour la 8ème édition de la journée de l’eau. Elle se tiendra les 22 et 23 mars prochains.Pour l’équipe de la ville, c’est un événement majeur qui s’adresse à la population et aux consommateurs. Tuia Niva, directeur du service hydraulique de la commune de Tumaraa, indique :« Cela permet de comprendre la facturation, d’informer sur la raison pour laquelle on paie l’eau. Cela permet aussi de sensibiliser sur l’importance de ne pas gaspiller l’eau. »Huit stands d’informations et de jeux sont prévus pour les petits et grands. Les différents thèmes qui gravitent autour de l’eau seront aussi abordés. Le directeur continue :« Nous aurons des activités ludiques et pédagogiques à destination des enfants par rapport au tri des déchets et de l’alimentation. Toutes ces activités sont liées à l’eau. »Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, des trucks assureront des transferts vers les animations.