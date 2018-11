Tubuai : des activités multisports avant le Raid Litchis

Rédaction web avec Ingrid et André Vohi

Sur le plateau sportif de Mataura, sur l’île de Tubuai, plusieurs activités sportives sont organisées depuis lundi, en marge du Raid Litchis, qui aura lieu ce samedi.Du futsal, devenu le sport roi des îles, mais aussi du volley-ball, de la pétanque ou encore du fitness. C’est d’ailleurs la grande nouveauté cette année, avec une coach venue d'un autre archipel, de Tetiaroa aux Tuamotu.“Je suis venue exprès pour animer le fitness, explique la coach Matira Viriamu qui, ce jeudi, en était déjà à sa troisième animation. J’aime m’amuser, du coup je voulais juste partager ce que j’aime : faire du sport tout en s’amusant."Depuis 3 ans, le comité organisateur du Raid Litchis, dirigé par Michel Paillet, a décidé de faire évoluer son concept en intégrant d’autres disciplines."Cette année, il y a six disciplines, déclare Michel Paillet. On a voulu que l’ensemble du mouvement sportif de l’île s’intéresse au développement du sport dans l’île. Le but est de faire bouger la jeunesse de Tubuai, mais également des Australes. Et pour la première fois, nous avons une délégation de 30 personnes venues de Rurutu."Cette année, les activités proposées par le comité du Raid Litchis permettent aux différentes associations sportives et sélections de l’île de se préparer pour les Jeux de Polynésie prévus à Tahiti au mois de décembre.Comme la sélection de va’a, qui ramait sous le regard aiguisé de leur coach, Everard Tau.“C’est un test, confie ce dernier. C’est pour voir le niveau de chacun, hommes et femmes, en termes de chrono. Ça motive et là ils vont revoir qu’elles sont les petites erreurs, les coups de rame à régler…"Huit ans après sa première édition, le Raid Litchis est devenu le plus grand événement sportif de l'île de Tubuai. Il se terminera samedi avec le fameux raid et ses 230 participants.