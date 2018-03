Tuberculose : 50 à 60 nouveaux cas chaque année en Polynésie

Pour parler, informer et sensibiliser, une journée mondiale de lutte contre la tuberculose est organisée le 24 mars. Elle a aussi lieu en Polynésie.



Avec cet événement, les services du Pays souhaitent rappeler les symptômes pour que les personnes atteintes consultent un médecin, sensibiliser l’entourage des malades pour qu’il se fasse dépister et entourer et accompagner les malades pour qu’ils comprennent mieux leur maladie et adhèrent au traitement.



Un atelier "Tous ensemble contre le diabète " s'ouvre mardi 20 mars à l'ISEPP dès 8 heures. L'objectif est de sensibiliser toutes les associations porteuses d'actions de prévention du diabète auprès de la population. Ce regroupement "Tous ensemble contre le diabète" permet de renforcer la collaboration avec les acteurs de proximité et s'inscrit dans une démarche initiée en partenariat avec la communauté du Pacifique.