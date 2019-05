Tu'aro Ma'ohi, Va'a... : les autres manifestations du Heiva i Tahiti 2019

Rédaction web avec Tamara Sentis

Le concours accueillera cette année 15 formations en catégorie chant et 13 groupes de danse, devant un jury présidé par Myrna Tuporo (découvrez la composition du jury). Mais le Heiva, ce n'est pas que de la danse et des chants, d'autres activités traditionnelles et ancestrales seront organisées en marge de cette grande manifestation culturelle.Le Heiva Rima’i sera installé à Mama’o. Les amateurs de sports retrouveront bien sûr les courses de va’a, les concours de sports traditionnels, mais aussi des courses de chevaux. Sans oublier la marche sur le feu et le spectacle de danse au Marae de Paea. Le musée de Tahiti et des îles présentera aussi une exposition exceptionnelle.Heremoana Maamaatuaiahutapu, le ministre de la culture, se réjouit de l’engouement autour de ce Heiva qui dépasse nos frontières : "On a de plus en plus de touristes qui viennent spécialement pour le Heiva. Pour regarder d'abord, mais aussi pour participer, aux épreuves de Tu'aro Ma'ohi par exemple (...) Et cette année, on a aussi des groupes qui viennent pour participer aux ateliers proposés par nos mamas de l'artisanat. On va accueillir une cinquantaine de Hawaiiens. C'est bien, cela s'internationalise".