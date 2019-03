Try Tahiti, une boutique en ligne de produits éco-friendly bientôt lancée à Tahiti

Manon Della-Maggiora

C'est une boutique en ligne d'un nouveau genre qui est en train de se lancer au fenua. Tamara Emeriau est à l'origine de Try Tahiti, un e-shop qui va bientôt proposer exclusivement des produits respectueux de l'environnement. Des produits locaux mais aussi venus d'ailleurs : pailles en bamboo, pailles en verre, capsules de café rechargeables, et même bloc notes réutilisables, produits de beauté, produits ménagers...Habitante de Moorea, Tamara a toujours été très intéressée par les problématiques de l'environnement. Il y a quelques mois, elle a décidé de mettre ses compétences en marketing et digital au service d'une entreprise lui permettant véritablement d'agir. Try Tahiti (essayer en anglais) a pour but de proposer des produits respectueux de l'environnement à un maximum de personnes. Les livraisons se feront partout en Polynésie.Amoureuse de l'océan, Tamara a décidé de reverser 10% de ses bénéfices annuels à des associations qui luttent pour la protection de nos eaux. A chaque fin d'année, elle proposera à sa communauté d'internautes de choisir une association. Une manière de faire participer la population à la protection de la planète et de lever des fonds d'une manière différente.La jeune femme est en train de constituer son catalogue de produits. Les entreprises locales proposant des produits éco-responsables, peuvent contacter Try Tahiti via Facebook . Et si vous souhaitez vous tenir informés de l'avancée du projet, sachez que vous pouvez déjà vous inscrire sur le site internet try-eshop.myshopify.com . Déjà plus de 300 internautes et notamment des Marquises, se sont inscrits.La boutique devrait être officiellement lancée d'ici deux mois. Plusieurs modes de paiements seront possibles : par carte, par Paypal mais pas seulement. Tamara souhaite laisser la possibilité aux internautes de régler leurs achats par chèque.