Trophée de l'Amiral : un tétraplégique dans la course

Cette mobilisation a donc permis de sensibiliser aux moyens nécessaires pour l’accès au sport des Personnes à mobilité réduite. Un long travail qui commence par l’aménagement de structures adaptées, déjà en cours d’installation.Pascal "permet de fédérer autour de sa cause et pour cela, je le remercie. On est encore au début d’une longue aventure : on va avoir le ponton, on va avoir la potence, pour que ça soit encore plus facile, qu’on puisse accueillir d’autres personnes en handisport ,et c’est lui le précurseur. Je sais qu’il y en a qui le regardent et qui ont envie et qui vont venir" déclare Matthieu Forge, coéquipier de Pascal et Président de la fédération d’aviron en Polynésie française.Au travers du combat de Pascal, c’est le combat pour permettre à tous les PMR de venir ou revenir faire du sport sur l’eau.