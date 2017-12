Trois sociétés obtiennent la défiscalisation nationale

D'après communiqué

Un agrément vient d’être délivré à la société Vicart (Tura Oa) pour la première tranche du programme de construction d’une nouvelle usine de fabrication de cuves et citernes issues du rotomoulage et de la chaudronnerie. La société souhaite déplacer son centre d’activité actuel afin de disposer d’un espace mieux adapté et modernisé.Les investissements réalisés en 2017 se chiffrent à près de 96 millions de francs. L’aide fiscale allouée par l’Etat est de 33 millions de francs.Par ailleurs, la société Agrifarm vient d’obtenir un nouvel agrément fiscal pour la tranche 2017 de son programme d’investissement qui consiste en la construction de deux serres et l’acquisition de véhicules et de divers équipements. Cette société avait déjà bénéficié d’un soutien de l’Etat, fin 2016, pour la construction et l’équipement d’un bâtiment agricole.Enfin, un agrément fiscal est accordé pour l’extension de l’hôtel Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso spa. Ce projet concerne la construction et l’équipement en mobilier de quatre bungalows-suite sur l’eau ainsi que la réalisation d’une dizaine de piscines additionnelles pour les bungalows existants. Le coût de ces investissements est évalué à près de 1,4 milliard de francs et la défiscalisation accordée par l’Etat s’élève à près de 247 millions de francs.