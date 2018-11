Trois projets pour le développement de la vanille de Tahiti dès 2019

Avec communiqué de presse

Afin de consolider les liens avec les acteurs de la filière en renforçant la présence des agents, déployés dans les Fare Vanira, auprès des vaniculteurs, l’EVT a expliqué travailler à l’amélioration de la productivité des lianes et de la production de gousses de vanille, ainsi qu’à une meilleure maîtrise des maladies du vanillier et à la lutte contre celles-ci, via son. Le vaniculteur sera donc soutenu durant une année pour la maîtrise des soins et par la fourniture de matière première. Un suivi et des analyses seront aussi menés par le laboratoire de l’EVT.Puis, au travers du, une aide sera apportée aux jeunes porteurs de projet intégrant la filière, tout en leur procurant un environnement de formation et d’accompagnement qui garantisse la pérennité de leur culture.Ce projet sera réalisé en partenariat avec la direction de l’agriculture pour d’éventuelles aides agricoles; avec la direction des affaires foncières pour l’attribution de parcelles de terres domaniales affectées à l’Etablissement ou à des porteurs de projets, avec le Service de l’Emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle, pour l’accompagnement à la gestion d’entreprise; avec la Chambre d’agriculture, pour la carte CAPL; et avec le service social et les écoles sanctionnant des formations agricoles.Enfin,sera mis en place dans les archipels des Tuamotu et des Marquises. Il visera à s’assurer d’un possible développement de la vanille dans ces îles.