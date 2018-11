Trois préavis de grève à l'aéroport : aucune perturbation pour le moment

Devant l’aéroport de Tahiti ce vendredi matin, pas de banderoles, seulement quelques grévistes réunis devant le bâtiment. Pourtant, trois préavis de grève sont entrés en vigueur jeudi soir. South Pacific Security qui gère une partie du contrôle des passagers, de la sécurité des bagages et de l’accès routier vers les pistes, et qui a intégré au mois d’août une partie du personnel de Tahiti Sureté, ne respecterait pas le protocole de reprise. "Il y a un non respect du code du travail par rapport aux dimanches non travaillés, les allaitements pour les mères de famille, les temps de repos et les amplitudes de travail..." déplore Victorine Vougues, déléguée syndicale de CSIP au sein de SPS.



Du côté de la direction, on dénonce ce protocole qui instaure des inégalités entre anciens et nouveaux salariés. "J'ai proposé à ces gens de faire deux mois d'essai : si cela leur convient ils vont sur les vols et si cela ne leur convient pas, ils partent et on trouvera une autre solution" déclare Eric Chatelain, directeur de South Pacific Security. Sur les 110 agents, une vingtaine est en grève, presque uniquement des salariés qui faisaient partie de la reprise. Les anciens salariés ne se sentent pas concernés par les revendications.