Trois hommes interpellés pour trafic d’ice

J-B. C.

Mercredi dernier, l’un des mis en cause a été interpellé en possession de plusieurs sachets d’ice lors d’un contrôle de la gendarmerie.Cet homme de 27 ans a expliqué en garde à vue qu’il se livrait depuis le début de l’année à un trafic de drogue, aidé pour cela de son beau-frère. Ce qu’a confirmé celui-ci qui, dans la foulée, tout en mettant en cause son oncle de 39 ans comme étant leur fournisseur.Les perquisitions qui ont suivi, à Mahina et Papeete, ont permis la découverte d’une quinzaine de grammes d’ice, de balances, et de sachets.Des éléments suffisants, avait estimé le parquet, pour qu’ils soient jugés dans le cadre d’une comparution immédiate par le tribunal correctionnel.Mais les avocats des trois hommes s’y sont opposés, considérant que d’autres personnes mises en cause dans la procédure n’avaient pas encore été interpellées et que par conséquent le rôle exact de leurs clients dans le trafic était encore trouble.Un argument entendu par les magistrats du tribunal. Ils ont donc renvoyé le dossier au représentant du parquet afin qu’il saisisse un juge d’instruction chargé de mener des investigations complémentaires sur le dossier.