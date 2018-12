Trois agréments au titre de la défiscalisation nationale attribués à Aqua Polynésie, Verdeen et Air Tahiti

(Communiqué de presse)

La société Verdeen obtient la défiscalisation nationale pour la construction et la mise en service d’une ferme aquaponique sur le plateau de Taravao. Le coût des investissements est évalué à 501 millions Fcfp et la réduction d’impôt consentie se chiffre à 182 millions Fcfp (36,3%). Le programme prévoit la création d’une quinzaine d’emplois. Grâce à une méthode de production écologique unissant la culture de la plante et l’élevage de poissons, il contribuera à l’accroissement de la production locale pour limiter le recours à l’importation.Enfin, la compagnie aérienne Air Tahiti a souhaité acquérir des équipements au sol, destinés au traitement des avions en escale et à la prise en charge du fret (tracteurs, élévateurs, chariots et véhicules). Ces nouveaux matériels contribueront à améliorer les conditions de travail des manutentionnaires et des agents au sol ainsi que leur sécurité et celle des passagers. Le coût des investissements à réaliser est évalué à plus de 202 millions Fcfp et la réduction d’impôt consentie s’élève à près de 84 millions Fcfp (41,5%).