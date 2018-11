Triple opération anti-drogue dans la zone urbaine de Tahiti

Bertrand Parent (avec Jeanne Tinorua)

À Faa’a ce mardi matin, trois véhicules de gendarmerie et plusieurs chiens anti-drogue ont procédé à une descente. Leur cible : des voitures garées sur le parking de Vaitupa. Selon les jeunes du quartier, ces voitures se rassemblent régulièrement ici et sont le centre d’un trafic de drogue.Au même moment les policiers étaient à l’œuvre dans la rue Philippe Bernadino où se trouve l’immeuble Pinson à Papeete. La voie a été bloquée par les forces de l’ordre le temps des perquisitions.Aucune information n’a filtré sur cette nouvelle affaire de stupéfiant, ni sur le nombre d’interpellations. Mais, selon nos informations, ces opérations ont pour cadre l'affaire dite Sarah Nui. Depuis le mois d'août, plus de vingt personnes ont été arrêtés dans cette affaire. Un vaste réseau de trafic d'ice et de paka continue ainsi d'être démantelé. Et ce mardi, les nouvelles opérations sont un succès : "On a eu nos cibles !" nous a confié une source proche de l'enquête qui précise qu’une troisième opération s’est déroulée en même temps que celles de Faa’a et Papeete.