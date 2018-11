Triple crown of Surfing : Michel Bourez au round 4 de la Hawaiian Pro

Rédaction web

L'aventure s'est terminée mercredi pour Mihimana Braye à la Hawaiian pro, compétition qui fait partie de la Triple crown of surfing.Cinq Tahitiens étaient au départ lancés dans cette épreuve qui regroupe deux étapes des Qualifying Series cotées 10 000 points, la Hawaiian Pro et la Vans World Cup, ainsi qu'une épreuve du Championship Tour, la Billabong Pipe Masters.Ce jeudi, Michel Bourez et O'Neil Massin étaient les deux seuls surfeurs du fenua encore en lice pour la Hawaiian pro. Notre Spartan a fait son entrée au round 3 avec les autres surfeurs du CT. Face au Hawaiien Mason Ho, au Brésilien Lucas Silveira et au Français Jorgann Couzinet, Michel Bourez s'est qualifié pour le round 4 avec une note de 12.30.De son côté, O'Neil Massin, espoir du surf, s'apprête à surfer face à l'Australien Jack Ronbinson, au Brésilien Jadson Andre et à l'Américain Connor Cofin.