Trials : DIRECT TV, WEB & Live Facebook sur TNTV !

Les 7 et 8 août, la passe de Hava’e accueillera les Air Tahiti Nui Tahiti Pro Teahupo’o Trials. Cette compétition organisée en amont du « main event », permettra à 22 polynésiens de se mesurer aux 10 professionnels internationaux venus des quatre coins du monde pour l’occasion. A l’issue des trials, 2 wild cards seront attribuées aux finalistes permettant au vainqueur et au meilleur tahitien de participer à la Tahiti Pro Teahupo’o (main event).Si l’événement est annoncé sur deux jours, ces dates correspondent à la « waiting period ». Les Trials se tiendront sur une seule journée. Les organisateurs devront donc décider de lancer ou non la compétition aux aurores.Après Hira Teriinatoofa en 2016 et Taumata Puhetini en 2017, qui sera le prochain tahitien à décrocher sa wild card pour la Tahiti Pro Teahupo’o ? Réponse sur TNTV !