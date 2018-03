Trésor de Tahiti se lance dans le Spi Ouest-France

Rédaction web avec communiqué

Le "Spi Ouest-France - Destination Morbihan", qui s'appelait autrefois le "Spi d'Or", est le plus grand rassemblement de voiliers habitables en Europe. L’évènement, organisé en Bretagne, s’étalera du vendredi 30 mars au lundi 2 avril, avec plus de 360 bateau en compétition, dont 33 Diam 24.Pour se préparer, les Tahitiens n'ont eu que peu de jours d'entrainement avec Teahio Mahai, qui remplace Manutea Mahai, habituellement titulaire au poste de n°1 et absent pour raison personnelle. Ce sera donc la première régate en Métropole pour Teahio, 29 ans, après sa participation à la Tahiti Pearl Regatta en mai dernier.Quels sont les objectifs des Trésors sur ce Spi Ouest-France ?Teva Plichart : D'apprendre à maîtriser notre nouveau bateau. De trouver les automatismes avec ce nouvel équipage et, si les copains nous laissent une place dans les cinq premiers, nous serons heureux de la prendre mais nous devrions nous situer dans les 7e ou 8e.Comment s'est déroulée la préparation ?Le fait de ne pas avoir eu de budget en temps nous a empêché de faire le stage prévu en février à Tahiti. Cette première épreuve sera un peu difficile techniquement. Grâce à l'intervention de Benjamin Prioux [préparateur de l'Ecole de voile d'Arue] et Teahio depuis une semaine, le bateau est prêt. Ce qui est déjà une belle satisfaction.Quelles seront les conditions attendues pour ce Spi Ouest-France ?Des conditions musclées avec du vent fort et de la pluie et des températures très basses, environ 8°C.Comme la course va-t-elle se dérouler ?Sur le même modèle du Tour Voile avec des courses sur parcours côtiers et sur des parcours courts. Vendredi et lundi se dérouleront uniquement des parcours en stade nautique. Samedi et dimanche, on devrions avoir en plus des raids côtiers l'après-midi.Où en est votre recherche de sponsoring pour le Tour Voile ?Nous sommes toujours en recherche d'un sponsor qui puisse assurer notre participation au Tour Voile en juillet. Nous restons confiants mais le temps presse.