Très mauvais temps aux Australes aujourd’hui et demain

Comme annoncé dans la semaine, une perturbation se développe au niveau des Australes. Elle se développe au niveau de Rimatara et de Rurutu ce matin, générant des fortes pluies et des vents de 50 km/h avec des pointes à 100km/h.



Cette perturbation est attendue sur Tubuai et Raivavae en fin de journée. Des vents de 60 km/h avec des rafales de l’ordre de 100 km/h sont annoncés sur Tubuai. Ils pourraient dépasser les 110 km/h sur Raivavae.



Ces vents sont accompagnés de pluies assez fortes. Ce mauvais temps devrait atteindre Rapa dimanche matin, les rafales de vent sur l'île pouvant aller jusqu'à 100 km/h. Associée à cette perturbation, la mer du vent est forte avec des creux de 4 mètres à 4,5mètres.



Météo-France appelle donc la population des Australes à la prudence et surveille avec attention l’évolution de cette situation.



Renseignements météo au 44.27.08 ou sur le site internet : http://www.meteo.pf

Rédaction web avec communiqué