Transports en commun : demain, Tahiti tout électrique ?

Opération séduction, ce mercredi, pour Daniel Siu et son bus électrique, ce mercredi devant la présidence. Le représentant de la marque chinoise BYD (Build your dreams) a dévoilé le véhicule, le K7 au gouvernement.



Ce bus est le toute premier 100 % électrique de Tahiti. Il peut transporter 58 passagers et dispose de 22 places assises. Le propriétaire de Tahiti automobiles précise : "C’est le premier bus de ce type, il est important que le gouvernement et EDT soient bien conscients que la mise en route de ce type de bus implique des travaux au niveau des infrastructures…"



Le bus a été commandé par le concessionnaire. Daniel Siu assure que le véhicule est capable de de faire 200 kilomètres en une seule charge et qu’il peut être rechargé en 2h30. Pour le représentant de la marque, il ne présente que des avantages : pas d’entretien sur le long terme, pas de vidange et pas de moteur en panne. Le prix de ce type de véhicule s’élève à 17 millions de francs. Les premiers acquéreurs de ce type de bus pourraient être les communes ou les sociétés de transport en commun.



Pour le ministre en charge des transports, René Temeharo, l’électrique est une tendance vers laquelle il faut tendre. "C’est l’avenir que nous venons de concevoir avec ce bus. L’avenir est là…"



Il a indiqué que dans la délégation de service public en rapport avec les transports en commun, un quota de véhicules électriques était prévu. L’opération séduction semble avoir réussi.