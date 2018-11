Transport maritime en Polynésie : développement et innovation à l'étude

Rédaction web avec Thierry Teamo

Afin de désengorger les réseaux routiers de Tahiti, l’idée de mettre en place des navettes maritimes entre Taravao et Papeete, voire Taravao et Punaauia avec le village tahitien, n’est pas exclue. "On cherche souvent des solutions sur le plan terrestre alors que nous sommes un territoire d'océan. Le moment est venu de mener une réflexion sur cette solution du transport maritime. Certains diront que cela va coûter cher, mais regardons cela de près et étudions comment un tel système peut fonctionner. Ce serait une bonne alternative aux transports routiers en tout cas" a déclaré Jean-Christophe Bouissou, Ministre en charge des transports interinsulaires.Élevé au deuxième rang mondial derrière l’alimentation depuis 2011, les activités maritimes génèrent un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros et celui-ci devrait doubler d’ici 2030. Pas question donc pour la Polynésie de rester en retrait. "La maritimisation du monde est un phénomène d'une puissance incroyable. Aujourd'hui, cette maritimisation transforme complètement le monde. (...) Même s'il fait encore trop d'émissions de gaz à la tonne transportée, le navire reste un outil d'une efficacité extraordinaire, il reste le moins polluant du monde et le plus économique" affirme Francis Vallat, président d'honneur et fondateur du Cluster maritime français et européen.En terme d’innovation, un cargo mixte fonctionnant avec le vent et un générateur est en ce moment à l’étude. Si le projet aboutit, il pourrait être cofinancé, par l’état et le pays.