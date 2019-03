Trafic de fausse monnaie : des peines de 6 mois à 3 ans ferme

C’est la première fois depuis leur comparution immédiate le 7 février, que les prévenus se retrouvaient face à face. Un mois de délai pour laisser le temps à chacun de préparer sa ligne défense. Et si tous ont confirmé leur implication dans la production et la mise en circulation des faux billets de 5000 à 10 000 Fcfp, les déclarations n'ont pas été les mêmes quant à l’implication de Diane Poroi, dénoncée pendant les auditions comme étant la commanditaire. Pour Me Smaïn Bennouar, la seule femme de l'affaire "s'est présentée sous un jour très défavorable, c'est-à-dire qu'elle prônait des versions différentes et le fait que d'autres personnes détenues témoignent à la barre en disant le contraire et abondent dans son sens, laissait apparaître qu'elle avait un rôle nettement plus important.""On a bien compris avec les déclarations des uns et des autres que finalement, chacun a été entendu dans son coin dans le cadre d'une garde à vue et pensait éventuellement qu'ils avaient été mis en cause par les autres prévenus. Dans ces cas là chacun cherche à sauver sa peau, c'est humain, mais en discréditant les autres personnes. Or, ce n'est pas forcément la réalité du dossier", a estimé de son côté Me Sandra Boulleret avocate de la femme.