Trafic d'ice : le procès en appel de Mercedes Dubaquier renvoyé en février

Le 22 mars dernier, Mercedes Dubaquier a été reconnue coupable de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent par le tribunal correctionnel. Elle a été condamnée à 9 ans de prison et a décidé de faire appel. Ce jeudi le procès a été renvoyé au 21 février.L'avocat de Mercedes Dubaquier avait demandé sa remise en liberté dans l'attente du procès. Elle a été refusée. En mars, Patrice Dubaquier avait quant à lui écopé de 7 ans de prison. Les revendeurs et grossistes des Dubaquier avaient également été condamnés. Ils ont écopé des peines de prison comprises entre deux et six années de prison ferme.La fille du couple et une de leurs comptables, uniquement poursuivies pour blanchiment d’argent, avaient écopé d’un an de prison ferme, pour la première, et de 18 mois avec sursis pour la seconde.