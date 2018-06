Trafic d’ice : huit ans de prison ferme pour Kikilove

Huit ans de prison ferme et une amende solidaire de 2,3 milliards de francs : telles sont les peines dont écopent K ikilove et Rautahi Voirin . Mardi, le procureur de la République avait requis à leur encontre 10 ans de prison ferme, le maximum prévu par le code pénal. Pour les 19 autres prévenus dans ce dossier record portant sur 21 kilos d’ice, le représentant du ministère public a réclamé des condamnations comprises entre 18 mois et 8 ans de prison ferme.Finalement, le numéro 3 du trafic, Teheimanu Afai, a été condamné à sept ans de prison ferme. Les autres peines s'échelonnent d'un an à cinq ans de prison ferme. L'un des prévenus a été relaxé partiellement. Il devra verser une amende de 300 000 francs. Le tribunal correctionnel n'a pu établir son implication dans le trafic.Sur les 21 prévenus, sept sont maintenus en détention et 10 font l'objet d'un mandat de dépôt. Toutes les saisies ont été confisquées.