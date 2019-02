Trafic d'ice : des peines de 1 à 7 ans de prison ferme prononcées

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Sam Teinaore

Le reste des peines oscille entre un et 4 an(s) de prison ferme. Le tribunal a en outre prononcé des mandats de dépôts à l’audience pour cinq prévenus qui comparaissaient libres.À l’annonce du jugement, les avocats de la défense se disaient plutôt satisfaits. "Le procureur avait requis 8 ans de prison. Le tribunal a prononcé une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme. Je pense que de toute façon, il n'y avait pas de miracle à attendre. Le trafic de stupéfiants, c'est extrêmement grave, donc il n'y avait pas de surprise majeure à attendre" a déclaré maître Michel Etilage, avocat de Bastien Temauu."Je suis satisfaite du quantumde la peine prononcée, par rapport au quantum qui était initialement requis. Et notamment aux agissements qu'on a pu prêter à mon client, et pour lesquels il n'était absolument pas poursuivi aujourd'hui, et pour lesquels on a tenté de le présenter d'une manière inappropriée" a expliqué maître Hina Lavoye, avocate de Tehotu Hauata dit Taco.Outre les peines de prison, les mis en cause dans ce trafic devront également s’acquitter solidairement d’une amende douanière d’un montant de 230 millions de Fcfp.