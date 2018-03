Trafic d’ice : Mercedes Dubaquier fait appel

Rédaction web avec J-B Calvas

Reconnue coupable de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent par le tribunal correctionnel jeudi 22 mars , Mercedes Dubaquier a été condamnée à neuf ans de prison. Pour les mêmes faits, son compagnon a écopé d’une peine de sept ans de prison. Avec leurs dealers et grossistes, ils devront verser une amende douanière solidaire de 300 millions de francs.Mercedes Dubaquier a finalement décidé de faire appel de sa condamnation.Outre les Dubaquier, leurs revendeurs et grossistes ont également été condamnés à des peines comprises entre deux et six années de prison ferme. Ceux qui étaient arrivés libres à l’audience ont été écroués à la maison d’arrêt dès le jugement rendu.La fille du couple et une de leurs comptables, uniquement poursuivies pour blanchiment d’argent, ont pour leur part écopé d’un an de prison ferme, pour la première, et de 18 mois avec sursis pour la seconde.Le délai de 10 jours pour faire appel du jugement n’est pas encore épuisé. D’autres protagonistes pourraient suivre Mercedes Dubaquier.