Trafic d'ice - 22 prévenus à la barre pour un procès de 4 jours

Il a fait moins de bruit que le dossier Mai-Marlier ou Dubaquier , mais il illustre une nouvelle fois l’importance prise ces dernières années par le trafic d’ice en Polynésie. Lundi 11 février, sur le banc de prévenus : des commanditaires et financiers, des mules chargées de transporter la drogue, ainsi que des dealers qui l’écoulaient au fenua. En tout, 22 personnes sont attendues à la barre.Cette affaire avait débuté par l’arrestation de trois femmes le 27 janvier 2018 à l’aéroport de Faa'a. De retour de Los Angeles, elles avaient dissimulé in corpore 266 grammes d’ice. L’enquête avait permis d’identifier rapidement le commanditaire, mais aussi d’en faire tomber d’autres à la tête de réseaux parallèles. Tous s’approvisionnaient aux États-Unis, souvent auprès d’un chauffeur de limousine dénommé Giovanni. Et ils utilisaient la plupart du temps des jeunes femmes comme mules.