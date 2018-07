Trafic aérien : French Bee frappe fort au mois de juin

J-B Calvas

Mais la compagnie américaine cible une clientèle similaire à celle d’Air Tahiti Nui et d’Air France, selon le directeur général d’ADT, contrairement à French Bee qui joue la carte du low-cost. Le directeur d’ADT reprend : "United va intervenir sur un segment beaucoup plus élevé en termes de qualité de service. United a une business class qui est assez réputée aux Etats-Unis. Là, l’attaque est plus frontale sur les segments Air France et Air Tahiti Nui. L’impact sera différen.t. Je pense qu’il sera supérieur à ce que French Bee est en train de faire sur Tahiti."Contactée, la direction d’Air Tahiti Nui ne partage pas cette analyse et se dit sereine pour la suite. Quant à celle d’Air France : elle reconnait que les mois à venir s’annoncent difficile.Selon elle, il faudrait que la Polynésie accueille entre 20 et 40% de touristes supplémentaires pour que toutes les compagnies tirent leur épingle du jeu. Ce qui parait difficilement réalisable. Mais la direction d’Air France assure qu’elle s’adaptera pour rester attractive.